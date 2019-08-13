Олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в топ-100 самых влиятельных мусульман Росиии

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-13T16:03:48+03:00

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вошла в топ-100 самых влиятельных мусульман России по версии издания Бизнес Online.

- Чтобы составить топ-100, мы опросили признанных исламоведов, ученых, чиновников и прочих экспертов, мнение которых считаем авторитетным. Кандидатов оценивали по их влиянию как на духовную, так и на политическую, экономическую и общественную жизнь России, - сообщается на сайте газеты.

Так, Алина Загитова заняла 38-ю строчку.

- Очень горжусь тем, что я мусульманка», — сказала Загитова на Сабантуе в Коломенском в 2018 году. Также фигуристка говорила, что является прихожанкой Соборной мечети в Москве.

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Новая короткая программа чемпионки мира Алины Загитовой .Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice

ИСТОЧНИК KP.RU