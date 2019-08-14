Группа подростков из Ижевска обвиняется в совершении 30 преступлений

СЕГОДНЯ 07:21 2019-08-14T07:21:30+03:00

А также один из участников группы изнасиловал малолетнюю девочку

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В Ижевске будут судить группу подростков, которая обвиняется в 30 преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Шесть подростков в возрасте от 15 до 17 лет, совершали тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении сверстников. В том числе разбои, грабежи, вымогательства и мошенничества. Установлено, что обвиняемые угрожали ножом и избивали сверстников, после этого похищали у них деньги. При этом самый активный участник группы обманным путем изнасиловал малолетнюю девочку, - сообщает ведомство.

Уголовное дело направлено в суд. Теперь подросткам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU