2019-08-14T07:21:30+03:00
Происшествия

Группа подростков из Ижевска обвиняется в совершении 30 преступлений

А также один из участников группы изнасиловал малолетнюю девочку
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

В Ижевске будут судить группу подростков, которая обвиняется в 30 преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Шесть подростков в возрасте от 15 до 17 лет, совершали тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении сверстников. В том числе разбои, грабежи, вымогательства и мошенничества. Установлено, что обвиняемые угрожали ножом и избивали сверстников, после этого похищали у них деньги. При этом самый активный участник группы обманным путем изнасиловал малолетнюю девочку, - сообщает ведомство.

Уголовное дело направлено в суд. Теперь подросткам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Жителей Ижевска ждет кое-что интересное в День Воздушного Флота.

- Новый светофор установят в Ижевске на участке, где постоянно происходили ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Когда сделают освещение в подземном переходе у УдГУ в Ижевске
День Воздушного Флота отметят в Ижевске
В городке Металлургов в Ижевске появится новый светофор
Тренер по плаванию в Ижевске: «Научиться плавать может каждый»
Ситуацию с отключением газа в поселке Машиностроителей в Ижевске обсудят на федеральном уровне
Олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в топ-100 самых влиятельных мусульман Росиии
Минприроды Удмуртии: уровень воды в ижевском пруду поднялся выше нормы
Сколько стоит в среднем в Удмуртии собрать ребенка в школу
Когда в Восточном поселке Ижевска начнется ощебенение дорог
На улице Бабушкина в Ижевске завершился ремонт
Режим чрезвычайной ситуации могут ввести в Удмуртии из-за продолжительных дождей
18-летнего велосипедиста сбили в Ижевске
Горячую воду отключат в северном микрорайоне Ижевска и городке Металлургов
«В Ижевске можно жить, но не хочется»: блогер Илья Варламов составил личный рейтинг городов
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве бывшей жены
На улицах Ижевска установят несколько дорожных знаков