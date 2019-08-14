2019-08-14T07:06:32+03:00
Общество

День Воздушного Флота отметят в Ижевске

Рассказываем о некоторых мероприятиях, которые проведут в этот день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске 18 августа традиционно отметят День Воздушного Флота (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Рассказываем о некоторых мероприятиях, которые пройдут в этот день. Так мероприятие начнется в 11:00 с торжественного митинга на территории ижевского аэроклуба «Пирогово». Также на площадке будет работать выставка военной техники, авиамоделей и экспонатов с раскопок боевых действий.

В 12:00 начнутся показательные прыжки парашютистов, выступления по авиамодельному спорту с элементами воздушного боя. Еще пройдут показательные выступления по парапланерному спорту.

На площадке также состоится концертная программа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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