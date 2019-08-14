2019-08-14T12:15:11+03:00
Общество

Школьники из Ижевска установили национальные рекорды на соревнованиях по спидкубингу

Турнир проходил в Ижевске
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/izhscФото: vk.com/izhsc
Изменить размер текста:

В Ижевск на соревнования по спидкубингу UDMURTIA OPEN приехали спортсмены из Казахстана, Туркменистана, Республики Беларусь, Архангельска, Калуги, Казани и других городов. На турнире ижевскими школьниками было установлено два национальных рекорда. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

- В дисциплине пираминкс рекорд установлен 9-классником Данилом Антониу, в дисциплине 3х3 ОН - Богдан Широков - оба ижевчане. 11-классник Богдан Широков установил рекорд России по среднему времени в сборке кубика 3х3 одной рукой! Его время составило 10,91 секунды, это девятый результат в мире, - сообщает пресс-служба.

На чемпионате UDMURTIA OPEN-2019 Данил установил национальный рекорд по сборке пираминкс, показав среднее время 50 секунд 81 миллисекунды

Чемпионат проходит в Удмуртии третий раз.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Удмуртия попала в рейтинг регионов, где количество разводов зашкаливает.

- Когда появится освещение в переходе у УдГУ.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудника управления по Рыболовству обвинили в получении взятки в Удмуртии
По вине молодых водителей с начала 2019 года на дорогах Ижевска произошло 30 ДТП
Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не будет менять тренера
Житель Удмуртии обвиняется в изнасиловании знакомой
В ДТП на объездной Ижевска пострадали четыре человека
В группу поддержки ХК «Ижсталь» набирают девушек
Удмуртия попала в список регионов, где зафиксировано большее количество разводов
Когда сделают освещение в подземном переходе у УдГУ в Ижевске
Группа подростков из Ижевска обвиняется в совершении 30 преступлений
День Воздушного Флота отметят в Ижевске
В городке Металлургов в Ижевске появится новый светофор
Тренер по плаванию в Ижевске: «Научиться плавать может каждый»
Ситуацию с отключением газа в поселке Машиностроителей в Ижевске обсудят на федеральном уровне
Олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в топ-100 самых влиятельных мусульман Росиии
Минприроды Удмуртии: уровень воды в Ижевском пруду поднялся выше нормы
Сколько стоит в среднем в Удмуртии собрать ребенка в школу
Когда в Восточном поселке Ижевска начнется ощебенение дорог
На улице Бабушкина в Ижевске завершился ремонт
Режим чрезвычайной ситуации могут ввести в Удмуртии из-за продолжительных дождей
18-летнего велосипедиста сбили в Ижевске
Горячую воду отключат в северном микрорайоне Ижевска и городке Металлургов
«В Ижевске можно жить, но не хочется»: блогер Илья Варламов составил личный рейтинг городов
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве бывшей жены
На улицах Ижевска установят несколько дорожных знаков