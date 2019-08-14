Школьники из Ижевска установили национальные рекорды на соревнованиях по спидкубингу

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-14T12:15:11+03:00

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В Ижевск на соревнования по спидкубингу UDMURTIA OPEN приехали спортсмены из Казахстана, Туркменистана, Республики Беларусь, Архангельска, Калуги, Казани и других городов. На турнире ижевскими школьниками было установлено два национальных рекорда. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

- В дисциплине пираминкс рекорд установлен 9-классником Данилом Антониу, в дисциплине 3х3 ОН - Богдан Широков - оба ижевчане. 11-классник Богдан Широков установил рекорд России по среднему времени в сборке кубика 3х3 одной рукой! Его время составило 10,91 секунды, это девятый результат в мире, - сообщает пресс-служба.

На чемпионате UDMURTIA OPEN-2019 Данил установил национальный рекорд по сборке пираминкс, показав среднее время 50 секунд 81 миллисекунды

Чемпионат проходит в Удмуртии третий раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU