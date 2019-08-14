2019-08-14T12:13:32+03:00
Общество

Удмуртия попала в список регионов, где зафиксировано большее количество разводов

Лидером в этом рейтинге стала Карелия
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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За полгода 2019 число разводов в России снизилось на 64,4 тысячи - до 231 тыс. записей. Это на 21,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.Такие данные приводит Росстат.

Больше всего разводов зафиксировано в Карелии, Ненецком автономном округе и Удмуртии - 7,7%, 3,6% и 0,6% соответственно. Меньше всего разводов на Чукотке, в Магаданской, Псковской и Саратовской областях.

При этом снизилось и количество свадеб – за полгода 333,1 тысячи браков, что на 12,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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