Удмуртия попала в список регионов, где зафиксировано большее количество разводов
За полгода 2019 число разводов в России снизилось на 64,4 тысячи - до 231 тыс. записей. Это на 21,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.Такие данные приводит Росстат.
Больше всего разводов зафиксировано в Карелии, Ненецком автономном округе и Удмуртии - 7,7%, 3,6% и 0,6% соответственно. Меньше всего разводов на Чукотке, в Магаданской, Псковской и Саратовской областях.
При этом снизилось и количество свадеб – за полгода 333,1 тысячи браков, что на 12,6% меньше аналогичного периода прошлого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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