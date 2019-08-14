Когда сделают освещение в подземном переходе у УдГУ в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:04 2019-08-14T08:04:44+03:00

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В Ижевске не так давно в переходе у УдГУ демонтировали все ларьки и передали его в собственность службы благоустройства. Но на данный момент жители жалуются, что в переходе темно и очень страшно ходить. Вопрос обсудили в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6) (12+).

- Проблема есть, его передали в службу благоустройства около трех недель назад. Ранее он был в аренде, на данный момент подрядчик приводит переход в нормативное состояние (ремонтируют ступени, освещение и проводку). В ближайшее время освещение появится в переходе. Я лично проверю, как идут работы, - сообщил Фирдаус Харисов, главный инженер МКУ Служба благоустройства.

Фото: Ирина Бурцева

Напомним, подземные переходы планируют отдать в концессию.

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ИСТОЧНИК KP.RU