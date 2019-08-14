2019-08-14T12:35:50+03:00
Общество

По вине молодых водителей с начала 2019 года на дорогах Ижевска произошло 30 ДТП

В ДТП погиб один человек и 43 получили травмы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске по вине молодых водителей с начала 2019 года произошло 30 ДТП. Об этом сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу.

- Молодыми водителями считают тех, у кого стаж управления машиной менее двух лет. По данным отдела ГИБДД за семь месяцев 2019 года произошло 30 ДТП, в которых погиб один человек и 43 получили травмы. В прошлом году за указанный период произошло 25 ДТП, - сообщает ведомство.

По данным Госавтоинспекции Ижевска, наиболее частыми причинами ДТП стали несоблюдение очередности проезда, выезд на встречную полосу движения, несоблюдение дистанции, превышение скорости и другие.

Госавтоинспекция Ижевска обращается к водителям, имеющим небольшой водительский стаж, с просьбой быть внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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