По вине молодых водителей с начала 2019 года на дорогах Ижевска произошло 30 ДТП
В Ижевске по вине молодых водителей с начала 2019 года произошло 30 ДТП. Об этом сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу.
- Молодыми водителями считают тех, у кого стаж управления машиной менее двух лет. По данным отдела ГИБДД за семь месяцев 2019 года произошло 30 ДТП, в которых погиб один человек и 43 получили травмы. В прошлом году за указанный период произошло 25 ДТП, - сообщает ведомство.
По данным Госавтоинспекции Ижевска, наиболее частыми причинами ДТП стали несоблюдение очередности проезда, выезд на встречную полосу движения, несоблюдение дистанции, превышение скорости и другие.
Госавтоинспекция Ижевска обращается к водителям, имеющим небольшой водительский стаж, с просьбой быть внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В ДТП на объездной Ижевска пострадали четыре человека.
- Ужас! Житель Удмуртии изнасиловал свою знакомую.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»