В ДТП на объездной Ижевска пострадали четыре человека
13 августа, во вторник, около 11:40 на 11-м километре автодороги «Объездная Ижевска» Завьяловского района столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 34-летний водитель машины «Лада-Веста» при обгоне врезался в встречную машину «Рено-Меган», за рулем которой была 46-летняя женщина, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пассажир машины «Лада-Веста» - 37-летняя женщина, пассажиры автомобиля «Рено-Меган» - 48-летний мужчина, 53-летняя женщина и 9-летняя девочка получили травмы, их отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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