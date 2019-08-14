В ДТП на объездной Ижевска пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-14T12:17:59+03:00

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13 августа, во вторник, около 11:40 на 11-м километре автодороги «Объездная Ижевска» Завьяловского района столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 34-летний водитель машины «Лада-Веста» при обгоне врезался в встречную машину «Рено-Меган», за рулем которой была 46-летняя женщина, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажир машины «Лада-Веста» - 37-летняя женщина, пассажиры автомобиля «Рено-Меган» - 48-летний мужчина, 53-летняя женщина и 9-летняя девочка получили травмы, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU