Житель Удмуртии обвиняется в изнасиловании знакомой
В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- 12 августа мужчина пришел в гости к 47-летней знакомой. Они сидели за столом и общались. Неожиданно мужчина схватил нож и, угрожая убийством, изнасиловал женщину, - сообщает ведомство.
В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошена потерпевшая, назначены экспертизы. Мужчину задержали, решается вопрос о заключении его под стражу.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В ДТП на объездной Ижевска пострадали четыре человека.
- Хоккейный клуб «Ижсталь» ищет девушек в группу поддержки. Каждая сможет попробовать свои силы.
- Два школьника из Ижевска установили национальные рекорды по скоростной сборке кубика Рубика.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»