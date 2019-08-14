Житель Удмуртии обвиняется в изнасиловании знакомой

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-14T12:19:33+03:00

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 12 августа мужчина пришел в гости к 47-летней знакомой. Они сидели за столом и общались. Неожиданно мужчина схватил нож и, угрожая убийством, изнасиловал женщину, - сообщает ведомство.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошена потерпевшая, назначены экспертизы. Мужчину задержали, решается вопрос о заключении его под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU