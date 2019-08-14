2019-08-14T12:54:30+03:00
Происшествия

Сотрудника управления по Рыболовству обвинили в получении взятки в Удмуртии

Мужчину задержали при передаче очередной части взятки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии задержали сотрудника Средневолжского управления Федерального агентства по рыболовству за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 5 июня 2019 года обвиняемый в своем кабинете потребовал от предпринимателя ежемесячно передавать ему взятки в размере 25 тысяч рублей до конца года, то есть общая сумма - 175 тысяч рублей - за покровительство при осуществлении коммерческой деятельности по добыче рыбы, - сообщает ведомство.

Далее чиновник получил взятку в размере 100 тысяч рублей. 13 августа мужчина был задержан сотрудниками УФСБ по Удмуртии при получении очередной взятки в размере 50 тысяч рублей.

На данный момент решается вопрос об избрании меры для пресечения обвиняемого. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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