Сотрудника управления по Рыболовству обвинили в получении взятки в Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-14T12:54:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии задержали сотрудника Средневолжского управления Федерального агентства по рыболовству за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 5 июня 2019 года обвиняемый в своем кабинете потребовал от предпринимателя ежемесячно передавать ему взятки в размере 25 тысяч рублей до конца года, то есть общая сумма - 175 тысяч рублей - за покровительство при осуществлении коммерческой деятельности по добыче рыбы, - сообщает ведомство.

Далее чиновник получил взятку в размере 100 тысяч рублей. 13 августа мужчина был задержан сотрудниками УФСБ по Удмуртии при получении очередной взятки в размере 50 тысяч рублей.

На данный момент решается вопрос об избрании меры для пресечения обвиняемого. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Ижевске подсчитали, сколько ДТП произошло по вине молодых водителей.

- Ужас! Житель Удмуртии изнасиловал свою знакомую.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU