Сотрудника управления по Рыболовству обвинили в получении взятки в Удмуртии
В Удмуртии задержали сотрудника Средневолжского управления Федерального агентства по рыболовству за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- 5 июня 2019 года обвиняемый в своем кабинете потребовал от предпринимателя ежемесячно передавать ему взятки в размере 25 тысяч рублей до конца года, то есть общая сумма - 175 тысяч рублей - за покровительство при осуществлении коммерческой деятельности по добыче рыбы, - сообщает ведомство.
Далее чиновник получил взятку в размере 100 тысяч рублей. 13 августа мужчина был задержан сотрудниками УФСБ по Удмуртии при получении очередной взятки в размере 50 тысяч рублей.
На данный момент решается вопрос об избрании меры для пресечения обвиняемого. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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