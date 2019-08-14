Капремонт фасадов многоквартирных домов по улице 9-е Января начался в Ижевске
Фасад многоквартирного дома по улице 9 Января, 169 участвует в реализации проекта-победителя в конкурсе от управляющей компании.
На конкурс прислали 24 заявки, также были претенденты из Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя и других городов.
Проект Анастасии Биты, Москва, 2 место
- Жюри приняло решение не присуждать первое место, однако общее количество призовых мест и призовой фонд были увеличены. Жюри присудило два вторых и два третьих места, - сообщают в УП.
Проект Романа Захарова, Санкт-Петербург, 2 место
Всего проекты делали для домов № 169, 171, 173, 175 по ул. 9 января и дома № 82 по ул. Буммашевской.
За второе место присудили премию в 40 000 рублей, а за третье – 20 000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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