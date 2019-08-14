Режим чрезвычайной ситуации решили ввести в Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-14T14:38:05+03:00

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В Удмуртии на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о введении на территории республики режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

- Основной причиной принятия данного решения, стало такое агрометеорологическое явление как «переувлажнение почвы». Продолжительные дожди и холода ставят под угрозу заготовку зерна для кормов сельхозживотных. Введение режима ЧС из-за погодных условий и угрозы потери урожая позволит сельхозпроизводителям получить дополнительную господдержку из федерального бюджета, - сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство ведет постоянный мониторинг за уровнем воды в водохранилищах Удмуртии, с целью поддержания их на допустимом уровне.

Кстати, из-за сильных дождей уровень воды в ижевском пруду превысил допустимую норму. Что будут предпринимать и кому стоит быть осторожнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU