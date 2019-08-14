В пятницу в Удмуртию придет потепление

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-14T13:10:48+03:00

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Череду ненастных и дождливых дней прервет теплая пятница и выходные. По данным сервиса Яндекс погода в пятницу, 16 августа, температура днем поднимается до +25 градусов.

Так, 15 августа, в четверг, температура днем составит +21…+23 градуса, ночью +14…+15 градусов, облачно с прояснениями.

16 августа, в пятницу, температура днем +24…+25 градусов, ночью +16…+17 градусов, малооблачно.

17 августа, в субботу, температура днем +24…+25 градусов, ночью +18 градусов, вечером небольшой дождь.

18 августа, в воскресенье, температура днем +24…+25 градусов, ночью +16 градусов, в течение дня небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU