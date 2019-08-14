Очередной ларек снесли на улице Баранова в Ижевске
В Ижевске 14 августа, в среду, снесли очередной ларек, где незаконно торговали алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Совместно с сотрудниками ФССП по республике был снесен ларек на остановке «16-я улица» на Баранова. Там полицейские много раз выявляли правонарушения, также поступали жалобы от жителей близлежащих домов, - сообщает ведомство.
Всего с начала года в Ижевске демонтировано пят ларьков, еще шесть планируется демонтировать до конца года.
В МВД по Удмуртии призывают жителей сообщать в полицию об известных фактах незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории республики по телефону 02 (со всех мобильных 102).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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