На улице Максима Горького в Ижевске ограничат движение
В Ижевске на улице Максима Горького ограничат движение из-за ремонта магистральной теплосети. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
С 20:00 16 августа до 23:00 18 августа закроют обе полосы на участке возле торгового центра на Горького, 79. Движение будет организовано по двум оставшимся полосам дороги.
Также в связи с ремонтом будет отключена горячая вода в 11 жилых домах и одном соцучреждении близлежащего микрорайона улиц Горького и Карла Маркса.
Компания «Удмуртские коммунальные системы» приносит ижевчанам извинения за вынужденные временные неудобства, связанные с подготовкой теплосетей к отопительному сезону.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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