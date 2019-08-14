На улице Максима Горького в Ижевске ограничат движение

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-14T16:29:36+03:00

Работы будут проводить с 16 по 18 августа

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В Ижевске на улице Максима Горького ограничат движение из-за ремонта магистральной теплосети. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

С 20:00 16 августа до 23:00 18 августа закроют обе полосы на участке возле торгового центра на Горького, 79. Движение будет организовано по двум оставшимся полосам дороги.

Также в связи с ремонтом будет отключена горячая вода в 11 жилых домах и одном соцучреждении близлежащего микрорайона улиц Горького и Карла Маркса.

Компания «Удмуртские коммунальные системы» приносит ижевчанам извинения за вынужденные временные неудобства, связанные с подготовкой теплосетей к отопительному сезону.

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ИСТОЧНИК KP.RU