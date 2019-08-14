Бывшего сотрудника УФСИН в Удмуртии осудили за фиктивную регистрацию иностранцев

СЕГОДНЯ 16:44 2019-08-14T16:44:23+03:00

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В Удмуртии вступил в законную силу приговор судьи в отношении бывшего сотрудника УФСИН России по республике, которого обвинили в фиктивной регистрации иностранцев.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, установлено, что подозреваемый из корыстных побуждений сделал 10 иностранцам фиктивную регистрацию в своем доме.

Мужчина признал свою вину, с учетом этого и того, что он совершил преступление небольшой тяжести впервые, суд назначил наказание в виде штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU