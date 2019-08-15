Минсельхоз Удмуртии планирует компенсировать потери пострадавшим пчеловодам

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-15T08:54:14+03:00

Пока не сообщается, какая именно будет компенсация

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В Удмуртии планируют компенсировать потери пчеловодам, пострадавшим в результате обработки полей ядохимикатами. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на министра сельского хозяйства Ольгу Абрамову.

- На федеральном уровне озвучена оценка ущерба в 1 трлн рублей, но надо понимать, что она учитывает поля, которые не будут опылены пчелами, недополучение урожая и другие факторы. Ущерб прогнозный очень, мы не готовы оперировать такими данными, - пояснила Ольга Абрамова.

По словам министра, как именно будет проходить процедура компенсации неизвестно, но на сегодня документы по вопросу находятся в работе.

На данный момент зарегистрировано 213 пасек, пострадавших в результате обработки ядохимикатами полей. При этом цены на мед в Удмуртии также поднялись из-за неблагоприятных погодных условий. Стоимость за трехлитровую банку меда возросла с 1500 до 1800 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU