Минсельхоз Удмуртии планирует компенсировать потери пострадавшим пчеловодам
В Удмуртии планируют компенсировать потери пчеловодам, пострадавшим в результате обработки полей ядохимикатами. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на министра сельского хозяйства Ольгу Абрамову.
- На федеральном уровне озвучена оценка ущерба в 1 трлн рублей, но надо понимать, что она учитывает поля, которые не будут опылены пчелами, недополучение урожая и другие факторы. Ущерб прогнозный очень, мы не готовы оперировать такими данными, - пояснила Ольга Абрамова.
По словам министра, как именно будет проходить процедура компенсации неизвестно, но на сегодня документы по вопросу находятся в работе.
На данный момент зарегистрировано 213 пасек, пострадавших в результате обработки ядохимикатами полей. При этом цены на мед в Удмуртии также поднялись из-за неблагоприятных погодных условий. Стоимость за трехлитровую банку меда возросла с 1500 до 1800 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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