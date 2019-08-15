2019-08-15T09:50:04+03:00
Общество

Какая погода ждет Ижевск в 2100 году

Среднюю температуру удалось вывести с помощью компьютерного моделирования
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В сети появился сервис для выведения средней температуры в 2100 году. С помощью компьютерного моделирования мы узнали среднюю температуру в Ижевске.

Так, в наилучшем случае в 2100 году в Ижевске средняя температура января составит -10.2 градусов (+5.4 с 1900 года), а июля +20.6 градусов (+1.9 с 1900 года).

Еще один вариант развития может сложиться так: январь: -8.2 градусов (+7.4 с 1900), июль: +21.9 градусов (+3.3 с 1900).

А вот в худшем случае, прогнозируемая средняя температура к 2100 году в Ижевске может составить в январе -4.1 C (+11.5 с 1900), в июле +25.1 C (+6.5 с 1900).

Какой из этих сценариев наиболее близок к реальности 2100 года, будет зависеть от действий стран по всему миру. Температура может быть даже выше или ниже в зависимости от того, как атмосфера реагирует на новые уровни углекислого газа в будущем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Климатологи рассказали, какая будет погода к 2050 году.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Минсельхоз Удмуртии планирует компенсировать потери пострадавшим пчеловодам.

- Спустя полгода нашли тело пропавшего в Ижевске мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЛД «Ижсталь» и 50-метровый бассейн в Ижевске планируют достроить по концессии
Минсельхоз Удмуртии планирует компенсировать потери пострадавшим пчеловодам
Спустя полгода нашли тело пропавшего в Ижевске мужчины
Мошенники придумали схему «заработка» через автосалоны Ижевска
18-летний студент из Удмуртии оформил опеку над своими маленькими братьями
Где в Ижевске отремонтируют ливневки в 2019 году?
Стая волков напала на ферму в Удмуртии
На улице Воровского в Ижевске ремонтируют тротуар
Рейсы «Теплохода здоровья» продолжаются в Ижевске
Очередной ларек снесли на улице Баранова в Ижевске
Бывшего сотрудника УФСИН в Удмуртии осудили за фиктивную регистрацию иностранцев
На улице Максима Горького в Ижевске ограничат движение
Капремонт фасадов многоквартирных домов по улице 9-е Января начался в Ижевске
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
Режим чрезвычайной ситуации решили ввести в Удмуртии
Новый скейт-парк в Ижевске могут переименовать в «Пулю»
«Алина ушла вперед»: олимпийский чемпион-2006 года о противостоянии Загитовой и Медведевой
В пятницу в Удмуртию придет потепление
Сотрудника управления по Рыболовству обвинили в получении взятки в Удмуртии
По вине молодых водителей с начала 2019 года на дорогах Ижевска произошло 30 ДТП
Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не будет менять тренера
Житель Удмуртии обвиняется в изнасиловании знакомой
В ДТП на объездной Ижевска пострадали четыре человека