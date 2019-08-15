Какая погода ждет Ижевск в 2100 году
В сети появился сервис для выведения средней температуры в 2100 году. С помощью компьютерного моделирования мы узнали среднюю температуру в Ижевске.
Так, в наилучшем случае в 2100 году в Ижевске средняя температура января составит -10.2 градусов (+5.4 с 1900 года), а июля +20.6 градусов (+1.9 с 1900 года).
Еще один вариант развития может сложиться так: январь: -8.2 градусов (+7.4 с 1900), июль: +21.9 градусов (+3.3 с 1900).
А вот в худшем случае, прогнозируемая средняя температура к 2100 году в Ижевске может составить в январе -4.1 C (+11.5 с 1900), в июле +25.1 C (+6.5 с 1900).
Какой из этих сценариев наиболее близок к реальности 2100 года, будет зависеть от действий стран по всему миру. Температура может быть даже выше или ниже в зависимости от того, как атмосфера реагирует на новые уровни углекислого газа в будущем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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