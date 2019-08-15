2019-08-15T12:01:49+03:00
Общество

Гостем фестиваля «Читай, Ижевск!» станет известный писатель Януш Леон Вишневский

В рамках фестиваля состоятся творческие встречи
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/chitaiizhevskФото: vk.com/chitaiizhevsk
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На фестиваль «Читай, Ижевск!» придет специальный гость – известный польский писатель Януш Леон Вишневский. Об этом сообщается в группе фестиваля «ВКонтакте».

В рамках фестиваля запланированы творческие встречи с писателем. Они пройдут 6 сентября, в пятницу, в 19:00 и 7 сентября, в субботу, в 12:00 на Фан-зоне в парке имени Кирова. Вход на мероприятие бесплатный.

Вся актуальная информация в официальной группе фестиваля «ВКонтакте».

СПРАВКА «КП»

Януш Леон Вишневский – один из популярных писателей современной Польши. Был моряком рыболовного флота, затем окончил университет, получил степень доктора информатики и доктора химических наук. В 44 года, втайне от окружающих, он стал сочинять художественные тексты. Как-то раз он отправил фрагмент рукописи редактору литературного журнала. Текст так понравился, что автору предложили выпустить книгу. Вишневский долго отказывался публиковать роман. Наконец, его уговорили. «Одиночество в Сети» вышло в свет и тотчас попало в списки бестселлеров и остается в них до сих пор.

Книги, рассказы и романы Я. Вишневского: "Одиночество в Сети" (2001), «Любовница» (2002 г.), «Мартина» (2003 г.), «Повторение судьбы» (2004 г.), «Молекулы эмоций» (2008 г.), «Бикини» (2009 г.), «Одиночество в любви» (2010 г.), «Приток крови» (2012 г.), «Сцены из супружеской жизни» (2013 г.), «Время желаний» (2016 г.) и др.

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Януш Вишневский рассказывает о любимом кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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