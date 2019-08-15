2019-08-15T11:16:54+03:00
Общество

До конца 2019 года в Удмуртии будет убрано 18 несанкционированных свалок

Это площадь 44 футбольных полей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ярослав СеменовФото: Ярослав Семенов
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В Удмуртии продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок. Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

- Продолжаем генеральную уборку. До конца этого года на выделенные сегодня муниципальным районам 25 млн. рублей будет ликвидировано 18 несанкционированных свалок общей площадью 32 гектара. Знаете, сколько это футбольных полей ? 44!, - написал Ярослав Семенов.

Также он сообщил, что деньги получат 11 населенных пунктов Удмуртии – это Воткинский, Дебесы, Кез, Завьялово, Игра, Красногорское, Селты, Сюмси, Ува, Шаркан и Якшур-Бодья.

При этом, Регоператор по обращению с ТКО в Удмуртии ликвидирует еще 28 свалок. В конце года количество свалок должно сократиться на 50, но работы еще остается очень много.

Кстати, ижевчанин выбрал весьма необычный способ привлечь общество к глобальной проблеме несанкционированных свалок (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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