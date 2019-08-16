2019-08-16T12:15:34+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии осудят за развратные действия в отношении двух девочек

Девочкам удалось выследить злоумышленника
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Татарстане осудят 31-летнего жителя Удмуртии за развратные действия в отношении двух девочек 12 и 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарии.

- 2 июня 2019 года житель Удмуртии приехал в Агрыз и в лесопосадке встретил двух девочек. Мужчина попросил снять его на камеру телефона, во время съемки мужчина снял штаны, после этого девочки убежали. В полицию обратились родители девочек. В этот же день девочки увидели мужчину и выследили его, полицейским сообщили номер машины, - сообщает ведомство.

В результате 4 июня мужчина был задержан и добровольно отдал свой телефон с записью совершенного преступления. Он только частично признал свою причастность к преступлению.

На данный момент злоумышленник находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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