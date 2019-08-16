Полицейские нашли пропавшего 10-летнего мальчика в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:53 2019-08-16T08:53:27+03:00

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В Ижевске полицейские нашли пропавшего 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- 15 августа вечером в дежурную часть УМВД России по Ижевску обратилась 30-летняя женщина. Она сообщила, что ее 10-летний сын пропал, мальчик вечером ушел из дома и не вернулся, при этом телефон он с собой не взял, - сообщает ведомство.

На розыск мальчика был собран личный состав УМВД, ребенка нашли около 07:00 16 августа. Он пояснил, что гулял с друзьями. На данный момент ребенка передали родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU