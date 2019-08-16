2019-08-16T10:00:01+03:00
Общество

В Ленинском районе Ижевска благоустроили шесть дворов

14 августа прошел объезд отремонтированных дворов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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В Ижевске в Ленинском районе отремонтировали шесть дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» окончены работы возле дома №9 в поселке Машиностроителей. На объекте расширили проезжую часть, обустроили пешеходные дорожки и автостоянку, заменили бордюры. А также комиссия отметила двор на улице Баранова 79. Там установили детскую площадку, расширили проезжую часть и обустроили тротуары, - сообщает пресс-служба.

Во дворах домов по ул. Клубная, 52, 54, Баранова, 57 и Клубная, 77 основные виды работ также завершены. На данный момент идет установка малых архитектурных форм там, где это предусмотрено проектом, а также доработка немногочисленных замечаний и пожеланий жителей домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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