2019-08-16T10:32:39+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомой

Женщина не дала ему деньги на алкоголь
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии местного жителя осудили за убийство знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- В декабре 2010 года осужденный пришел домой к потерпевшей и попросил у нее деньги на спиртное. Женщина отказала, и мужчина стал обыскивать дом, при этом ударил потерпевшую ножом и шерпом по шее. Позже обвиняемый пояснил, он сделал так, чтобы она «не мешала и не сопротивлялась», - сообщает ведомство.

В результате полученных ранений женщина скончалась на месте. Изначально преступление не было раскрыто, но продолжалась следственная работа. В результате была собрана доказательная база и мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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