«Из психолога в иллюстраторы»: Ижевчанка рисует безумно милые картины
Ижевчанка Елена Баренбаум рисует безумно милые иллюстрации. Сейчас в Ижевске проходит выставка работ девушки.
Фото: Елена Баренбаум
- Известная больше в сети как Ева Фарб, ижевский иллюстратор, психолог и дизайнер. Шесть лет назад, благодаря кризису, ушла из офиса и сделала хобби своей профессией. Рисует в основном в digital* формате, в графических приложениях. Сейчас она иллюстрирует книги, сотрудничает с крупными российскими издательствами, успешно продает свои работы в интернете и обучает детей и взрослых осваивать иллюстрацию с помощью графических редакторов, - написано в группе Арт-Резиденции Ижевск.
Фото: Елена Баренбаум
Выставка проходит по адресу улица Карла Маркса 246.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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