2019-08-16T11:48:38+03:00
Общество

«Из психолога в иллюстраторы»: Ижевчанка рисует безумно милые картины

Мы собрали несколько работ художницы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Елена БаренбаумФото: Елена Баренбаум
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Ижевчанка Елена Баренбаум рисует безумно милые иллюстрации. Сейчас в Ижевске проходит выставка работ девушки.

Фото: Елена Баренбаум

Фото: Елена Баренбаум

- Известная больше в сети как Ева Фарб, ижевский иллюстратор, психолог и дизайнер. Шесть лет назад, благодаря кризису, ушла из офиса и сделала хобби своей профессией. Рисует в основном в digital* формате, в графических приложениях. Сейчас она иллюстрирует книги, сотрудничает с крупными российскими издательствами, успешно продает свои работы в интернете и обучает детей и взрослых осваивать иллюстрацию с помощью графических редакторов, - написано в группе Арт-Резиденции Ижевск.

Фото: Елена Баренбаум

Фото: Елена Баренбаум

Выставка проходит по адресу улица Карла Маркса 246.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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