Актеру и участнику команды КВН «Уральские пельмени» Сергею Ершову не понравились дороги Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-16T12:57:43+03:00

А также он возмутился ценам на проезд по камскому мосту

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Актеру сериала «Реальные пацаны» и участнику команды КВН «Уральские пельмени» Сергею Ершову не понравились дороги в Удмуртии. Видео он опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

- Дорогие удмурты, дороги у вас плохие. Кому нужно звонить? Та-та-рам,- говорит в ролике Сергей.

Также шоумена поразила цена на проезд по камскому мосту.

- Переезд через Каму 270 рублей, грабеж средь бела дня. И еще 180 рублей за реку Буй, - возмущается в видео Сергей.

При этом актер похвалил дороги в Татарстане и отметил тонкий юмор в Башкирии.

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Участнику команды КВН "Уральские пельмени" Сергею Ершову не понравились дороги в Удмуртии.Мы в социальных сетях: Инстаграм ( www.instagram.com/chelny.life) YouTube (www.youtube.com/channel/UCfQ9GV9if1mTlY9NOAGnLYw ) Твиттер ( twitter.com/NabChelnyLife) #челнылайф #челны #челныlife #чаллы #ярчаллы #новости #life

ИСТОЧНИК KP.RU