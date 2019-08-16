После наезда на 8-летнего мальчика в Удмуртии водитель скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-16T10:47:24+03:00

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В Удмуртии 15 августа произошло ДТП напротив №101 на улице Карла Маркса с участием велосипедиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 24-летний водитель машины «Шевроле Авео» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнего мальчика-велосипедиста. После этого водитель скрылся с места ДТП, - сообщает ведомство.

Сотрудниками полиции был установлен и задержан виновник. На данный момент идет расследование. В результате ДТП мальчик получил травмы, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU