После наезда на 8-летнего мальчика в Удмуртии водитель скрылся с места ДТП
В Удмуртии 15 августа произошло ДТП напротив №101 на улице Карла Маркса с участием велосипедиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 24-летний водитель машины «Шевроле Авео» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнего мальчика-велосипедиста. После этого водитель скрылся с места ДТП, - сообщает ведомство.
Сотрудниками полиции был установлен и задержан виновник. На данный момент идет расследование. В результате ДТП мальчик получил травмы, его отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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