2019-08-16T10:47:24+03:00
Происшествия

После наезда на 8-летнего мальчика в Удмуртии водитель скрылся с места ДТП

ДТП произошло 15 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 15 августа произошло ДТП напротив №101 на улице Карла Маркса с участием велосипедиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 24-летний водитель машины «Шевроле Авео» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнего мальчика-велосипедиста. После этого водитель скрылся с места ДТП, - сообщает ведомство.

Сотрудниками полиции был установлен и задержан виновник. На данный момент идет расследование. В результате ДТП мальчик получил травмы, его отвезли в больницу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Удмуртии наказали виновного в преступлении почти 10-летней давности.

- Узнали, сколько дворов отремонтировали в Ленинском районе.

- Что делал 10-летний мальчик, пока его искали полиция и родители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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