Все остановки в Ижевске заменят в ближайшие три года

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-16T12:44:32+03:00

На данный момент в городе установят только две «умные» остановки

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В Ижевске в ближайшие три года заменят все остановки. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).

- К 19 сентября в центре города установят семь новых остановок, из которых только две «умные» (они будут иметь камеры, вай-фай и мультимедийный модуль). Мы проверим, насколько эти остановки будут востребованы у жителей. Потрачено на покупку остановок около 848 тысяч рублей. А то, что я говорил 1,6 млн стоит самая дорогая умная остановка. Обязательным условием для установки новых павильонов было наличие видеокамеры, - рассказал Олег Бекмеметьев.

Также глава города сообщил, что все остановки в городе (а их 653) будут заменены в течение трех-четырех ближайших лет. Установят простые павильоны с видеокамерами. На данный момент их стоимость не оговорена.

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ИСТОЧНИК KP.RU