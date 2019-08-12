2019-08-12T09:18:35+03:00
Общество

В сентябре в Ижевске на улице Пушкинская появится семь «умных» остановок

Глава города показал, как они будут выглядеть
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: страница Олега БекмеметьеваФото: страница Олега Бекмеметьева
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В сентябре на улице Пушкинская в Ижевске появятся семь «умных» остановок. Об этом написал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице ВКонтакте.

- По паре - на остановках Центральная площадь, Кирова, Городская Администрация и одна у Филармонии. Остановки будут оснащены точками доступа к Wi-Fi, видеокамерами. На двух ждем мультимедийные модули с актуальной информацией. Один павильон с подготовкой площадки и установкой стоит чуть более 800 тысяч рублей. Это пилотный комплект «умных» остановок. Посмотрим, как воспримет новые павильоны городское сообщество, - написал Олег Николаевич.

Также павильоны, которые сейчас находятся на Пушкинской установят на улицах, которые нуждаются в остановках. Это 21 гастроном, Центральный рынок, Ваш дом на Ленина, ЖД больница, ул. Гагарина, поликлиника Нефтяников, Школа на пер. Железнодорожном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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