2019-08-09T16:29:33+03:00
Общество

Подробная карта общественного транспорта появилась на остановке в Ижевске

Чем это полезно ижевчанам, выяснила «Комсомолка»
Людмила КУЛИКОВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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На остановках у Центральной площади в Ижевске появились карты с подробными маршрутами общественного транспорта. Такое решение приняли в рамках сотрудничества Администрации и городского информационного сервиса «2ГИС».

На схеме указана часть карты Ижевска и маршруты, которые с этой остановки ходят, а также начальные и конечные точки каждого из маршрутов. Также на карте можно найти ближайшие к остановке: банкоматы, аптеки, кафе, продуктовые магазины, гостиницы и даже участковый пункт полиции.

Теперь для того, чтобы понять, куда идет тот или иной маршрут транспорта, не нужно уточнять у кондуктора или искать в интернете – достаточно свериться с картой на остановке. А также гости Ижевска смогут очень быстро по ней сориентироваться.

Однако новшество не признали вандалы. Помимо схем транспортных маршрутов, на картах теперь «красуются» различные надписи, сделанные с помощью маркера.

Где появилась такая схема, не уточняется, пока она есть только в одном месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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