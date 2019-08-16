Когда завершат ремонт фасадов домов на улице Пушкинская и Лихвинцева в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-16T12:33:48+03:00

И почему в списки попали дома, которые не являются объектами культурного наследия

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До конца 2019 года в Ижевске постараются сделать фасады домов на улице Пушкинская и Лихвинцева в Ижевске. Напомним, что ремонт уже начался и строительные леса теперь заслоняют здания.

Как сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) глава города Олег Бекмеметьев, коррективы в сроки вносит погода. Хотя ранее планировали успеть к сентябрю – Дню оружейника.

Второй вопрос – почему в список на ремонт попали дома, которые не являются объектом культурного наследия? Например, на улице Лихвинцева.

- Работы в целом будут вестись поэтапно. В целом в планах восстановить фасады порядка четырех десятков зданий. В этом году – это два дома на Пушкинской и один на Лихвинцева. На Пушкинской №190 и №198 – потому что они находится около недавно отремонтированного стадиона «Динамо». А на Лихвинцева – он находится в самом центре, еще и одни из самых крупных, - сообщил Олег Бекмеметьев.

В последующем, когда работы по фасадам будут продолжены, с жителями проведут плановую работу по информированию.

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ИСТОЧНИК KP.RU