До конца года в Ижевске установят еще 88 фонарей

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-16T14:48:47+03:00

На данный момент нужно построить еще 8,5 тысяч недостающих фонарей

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В Ижевске до конца года появится еще 88 фонарей. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).

- Сейчас в городе около 30 тысяч светоточек и все они требует ремонта или замены, у нас есть программа в рамках концессионного соглашения, в рамках которого мы должны построить 8,5 тысяч недостающих светоточек. Это работа не одного года и в следующем году должны уже начать. На данный момент выполнены работу – 204 светоточек на сумму около 3 млн рублей, 2600 получили замену светильников на светодиодные, которые позволяют экономить. Проведена замена 15,5 км неизолированного провода на самонесущий неизолированный провод. Также восстановлена 31 светоточка на улице Ленина до ипподрома, у театра «Молодой человек», на переулке Широкий и у школы №28, - рассказал глава города.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, на каких остановках появится видеонаблюдение, сколько фонарей установят до конца года и когда появится новая транспортная схема 00:00 00:00

При этом Олег Бекмеметьев сообщил, что до конца года в Ижевске появится еще 88 фонарей на улицах 7-ая Подлесная (от Школьной до 30 лет Победы ), Фруктовая (до дома №94 по улице 30 лет Победы) и в мкрн Орловский.

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ИСТОЧНИК KP.RU