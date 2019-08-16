2019-08-16T15:47:55+03:00
Общество

Пять социальных проектов Приволжья претендуют на гранты до 1,2 миллиона рублей

Всего в полуфинал конкурса «Навстречу переменам» вышли 43 проекта для детей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Мобильный оператор Tele2 подводит предварительные итоги V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом «Навстречу переменам». В полуфинал конкурса вышли 43 проекта из 19 регионов России, из них пять социальных инициатив поступило из регионов Приволжья.

Цель ежегодного конкурса «Навстречу переменам» – помочь социальным предпринимателям, которые разрабатывают способы решения социальных проблем в сфере детства в своем регионе. Проект проходит при поддержке Tele2, газеты Metro и группы компаний VIASAT.

С 15 марта по 21 июня 2019 года на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 324 социальных предпринимателя со всей России. Из них волонтеры Tele2 отобрали 137 проектов. Затем лучшие работы конкурсантов определили сотрудники фонда и экспертный совет, в который вошли представители бизнеса, некоммерческих организаций и специалистов в области социального предпринимательства.

Большинство проектов представили жители Северо-Западного федерального округа. На втором месте по числу участников оказалась Москва и Московская область. Третьим по числу проектов стал Приволжский регион – за грант конкурса поборются пять социальных предпринимателей из Нижегородской области и Марий Эл.

Самой многочисленной стала номинация «Инновационный проект» – она насчитывает 32 полуфиналиста. Еще 7 социальных предпринимателей оценили свой проект как «Локальный», а 4 конкурсанта прошли в полуфинал в номинации Digital.

Основные направления заявок полуфиналистов – поддержка детей с особенностями развития и создание для них дополнительных возможностей. Часть проектов ориентирована на помощь сиротам и детям в тяжелой жизненной ситуации. Ряд социальных предпринимателей предложили бизнес-идеи, посвященные работе с подростками и профориентации выпускников школ. Несколько проектов посвящены профилактике вредных привычек.

Полуфиналисты приглашены на обучающие семинары в Москве и Санкт-Петербурге. После обучения они представят свои проекты на очных интервью с сотрудниками фонда «Навстречу переменам» и партнерами конкурса. Авторы лучших проектов 20 ноября приедут на финал конкурса в Москву, где взрослое и детское жюри определит победителей. Они получат от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере до 1,2 млн рублей.

Для каждого победителя будет разработана индивидуальная программа поддержки и профессионального развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина с ребенком потерялись в лесу Удмуртии
В 2020 году в Ижевске планируют отремонтировать еще 10 общественных пространств
Какая погода ждет ижевчан в выходные
На улице Фронтовой в Ижевске появится пешеходный переход
Ижевчанина обвиняют в убийстве своего сына
До конца года в Ижевске установят еще 88 фонарей
Новую транспортную схему Ижевска представят в октябре 2019 года
Когда завершат ремонт фасадов домов на улице Пушкинская и Лихвинцева в Ижевске
Все остановки в Ижевске заменят в ближайшие три года
«Из психолога в иллюстраторы»: Ижевчанка рисует безумно милые картины
Актеру и участнику команды КВН «Уральские пельмени» Сергею Ершову не понравились дороги Удмуртии
После наезда на 8-летнего мальчика в Удмуртии водитель скрылся с места ДТП
Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомой
В Ленинском районе Ижевска благоустроили шесть дворов
Жителя Удмуртии осудят за развратные действия в отношении двух девочек
Полицейские нашли пропавшего 10-летнего мальчика в Ижевске
«В качестве эксперимента»: на перекрестке в Ижевске появилась пластиковая разметка