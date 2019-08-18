Улицу Дзержинского отремонтировали в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-18T09:46:44+03:00

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В Ижевске сдали отремонтированный участок на улице Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

- На участке улицы Дзержинского от улицы 9 Января до пересечения с улицей Буммашевской положен асфальт, уложен бордюрный камень, подняты до уровня проезжей части 35 колодцев, - сообщает ведомство.

Также на объекте обновили тротуары и подходы к пешеходным переходам, отремонтировали остановочные площадки. Самое главное – это установка двух светофоров: на пересечении с улицей Строителей и на перекрестке с улицей 9 Января.

- Люки – это одна из частых бед городских дорог. Почти все они строятся в кирпичном стакане. Постепенно этот стакан и опорное кольцо люка проваливаются, вызывая разрушение покрытия. А здесь уже другая технология используется. Люк опирается на структуру дорожного полотна и «играет» вместе с ним. Соответственно риск разрушения меньше. Я думаю, что можно было бы его и на магистральных улицах установить, - сказал председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев

Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU