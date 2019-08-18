2019-08-18T08:40:33+03:00
Общество

В Летнем саду Ижевска открыли новый аттракцион

На нем могут прокатиться как взрослые, так и дети
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: "Парки Ижевска"Фото: "Парки Ижевска"
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В Летнем саду Ижевска открылся новый аттракцион «Летающие слоны». Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска».

- Аттракцион для взрослых и детей от 2 лет! До 10 лет дети допускаются только в сопровождении взрослых! Каждый слоник может принять на борт до двух пассажиров: взрослый + ребёнок или ребёнок + ребенок,- сообщается в группе.

Напомним, мы не так давно писали, что аттракцион тестируют (подробнее).

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Новый аттракцион в Летнем саду Ижевска.Видео: Lena Saharova в "Инстаграм"

ИСТОЧНИК KP.RU

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