В Летнем саду Ижевска открыли новый аттракцион
В Летнем саду Ижевска открылся новый аттракцион «Летающие слоны». Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска».
- Аттракцион для взрослых и детей от 2 лет! До 10 лет дети допускаются только в сопровождении взрослых! Каждый слоник может принять на борт до двух пассажиров: взрослый + ребёнок или ребёнок + ребенок,- сообщается в группе.
Напомним, мы не так давно писали, что аттракцион тестируют (подробнее).
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Новый аттракцион в Летнем саду Ижевска.Видео: Lena Saharova в "Инстаграм"
ИСТОЧНИК KP.RU
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