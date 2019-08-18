Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-18T11:12:00+03:00

А также рассказываем о сроках охоты на все виды дичи

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В Удмуртии с 17 августа открыли сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Общие сроки открытия осенней охоты в 2019 года: 1) охота на боровую (глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп), водоплавающую (гуси, казарки, утки, лысуха, камышница), болотно-луговую (дупеля, бекасы, гаршнеп, чибис, коростель, травник, обыкновенный погоныш), полевую (серая куропатка, перепела, голуби и горлицы) дичь с третьей субботы августа по 15 ноября; 2) охота на пернатую дичь (боровую, полевую, болотно-луговую) с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями и ловчими птицами осуществлять: а) на болотно-луговую дичь - в период с 25 июля по 15 ноября; б) на боровую и полевую дичь - в период с 5 августа по 15 ноября.

Также с 17 по 25 августа будут проводиться рейды в целях пресечения и выявления нарушений правил охоты и правил обороты оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU