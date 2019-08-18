2019-08-18T14:30:10+03:00
Происшествия

19-летнюю жительницу Удмуртии задержали за незаконный сбыт наркотиков

Теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии задержали 19-летнюю жительницу Воткинска, которую обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- При личном досмотре у девушки обнаружили 42 свертка с наркотиками. Еще три свертка было изъято из тайников, в частном секторе Воткинска. Позже было установлено, что девушка являлась розничным закладчиком интернет-магазина. Наркотики она сбывала, используя тайники на территории Ижевска, Воткинска и Сарапула, - сообщает ведомство.

В доме задержанной также были найдены и изъяты запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело, теперь девушке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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