19-летнюю жительницу Удмуртии задержали за незаконный сбыт наркотиков
В Удмуртии задержали 19-летнюю жительницу Воткинска, которую обвиняют в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- При личном досмотре у девушки обнаружили 42 свертка с наркотиками. Еще три свертка было изъято из тайников, в частном секторе Воткинска. Позже было установлено, что девушка являлась розничным закладчиком интернет-магазина. Наркотики она сбывала, используя тайники на территории Ижевска, Воткинска и Сарапула, - сообщает ведомство.
В доме задержанной также были найдены и изъяты запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело, теперь девушке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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