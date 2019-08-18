Смерть двух пешеходов и массовое ДТП в Ижевске: собрали подборку 4 самых страшных аварий недели

С 10 по 18 августа в Удмуртии произошло более 10 ДТП. Рассказываем о самых жестких автомобильных авариях.

ПОГИБШИЙ ВОДИТЕЛЬ

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В субботу, 10 августа, на дороге в Воткинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, водитель автомобиля «Равон Нексия» не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину «Дэу Нексия» (продолжение).

ЧЕТВЕРО ПОСТРАДАВШИХ НА ОБЪЕЗДНОЙ ИЖЕВСКА

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

13 августа, во вторник, около 11:40 на 11-м километре автодороги «Объездная Ижевска» Завьяловского района столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии. 34-летний водитель машины «Лада-Веста» при обгоне врезался в встречную машину «Рено-Меган» (продолжение).

МАССОВОЕ ДТП В ИЖЕВСКЕ

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Ижевске на улице Карла Маркса 14 августа около 09:00 произошло массовое ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии. Водитель машины «Форд Фокус» - 26-летний молодой человек, при перестроении врезался в машину «Хендай-Солярис» (продолжение).

АЛКОГОЛЬ УБИЛ ПЕШЕХОДОВ

Фото: ИГГС

В ночь на 17 августа произошло смертельное ДТП около аэропорта на Ижевской кольцевой дороге. Как сообщается в группе ИГГС, водитель автомобиля «Шкода» сбил двух пешеходов, которые были в состоянии алкогольного опьянения и не имели световозвращающих элементов. (продолжение).