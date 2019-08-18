Ночью и утром 19 августа по Удмуртии ожидается туман

СЕГОДНЯ 15:55 2019-08-18T15:55:59+03:00

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По Удмуртии ночью и утром 19 августа ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

Водителей просят быть внимательными и по возможности отказаться от поездок на машине. В случае если отказаться не получается, соблюдать дистанцию, избегать обгонов и резко не тормозить.

Также советуют на дороге использовать противотуманные фары.

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ИСТОЧНИК KP.RU