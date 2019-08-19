2019-08-19T09:02:35+03:00
Общество

Туристы из Перми около 8 часов просидели в автобусе под Ижевском

Им предложили пересесть в сломанный автобус
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ЧП Пермский край [16+]Фото: ЧП Пермский край [16+]
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Туристы из Перми около 8 часов просидели под Ижевском около 8 часов. Информацию об этом выложили пострадавшие в соцсети.

- Ехали с Крыма, по прихоти главы недобросовестного турагентства нас остановили и буквально начали заставлять по непонятной причине пересесть в другой автобус. Глава турагенства с самого начала кормил нас ложью, встал на принцип и отказывался вести нас дальше на нашем автобусе, хотя он исправлен. Вот уже 8 часов мы стоим под Ижевском, - написано в группе ЧП Пермский край [16+].

Также пассажиры сообщили, что им предложили пересесть в сломанный автобус, чтобы транспорт, в котором они ехали, отправился обратно в Крым.

Позже в комментариях к посту одна из пассажирок написала, что они едут домой.

- Не могут до людей донести всю информацию вовремя. Спустя 8 часов нам предоставили автобус, и мы поехали домой. Я в ужасе от произошедшего, - написала девушка.

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Пермяки, следующие из Крыма, 8 часов просидели в автобусе под Ижевском. ВИДЕО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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