2019-08-19T07:08:12+03:00
Происшествия

32 тысячи рублей похитили у ижевчанки под предлогом выплаты компенсации

Женщина якобы приобрела некачественные БАДы
Анастасия Захарова
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Женщина повелась на уловку, потому что действительно приобретала БАДыЖенщина повелась на уловку, потому что действительно приобретала БАДыФото: Архив КП
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У 48-летней ижевчанки похитили 32 тысячи рублей под предлогом компенсации за некачественные БАДы, которые приобрела женщина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Потерпевшей позвонил неизвестный и сказал, что ей положена компенсация в 160 тысяч рублей за некачественные БАДы. Для этого ей предложили оплатить страховку и доставку. Поскольку потерпевшая действительно приобретала БАДы, он перечислила злоумышленникам 32 тысячи рублей.

Сотрудники полиции разыскивают преступника. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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