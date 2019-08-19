32 тысячи рублей похитили у ижевчанки под предлогом выплаты компенсации
У 48-летней ижевчанки похитили 32 тысячи рублей под предлогом компенсации за некачественные БАДы, которые приобрела женщина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Потерпевшей позвонил неизвестный и сказал, что ей положена компенсация в 160 тысяч рублей за некачественные БАДы. Для этого ей предложили оплатить страховку и доставку. Поскольку потерпевшая действительно приобретала БАДы, он перечислила злоумышленникам 32 тысячи рублей.
Сотрудники полиции разыскивают преступника. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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