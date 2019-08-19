Как отпраздновали день воздушного флота около Ижевска: ТОП-6 самых ярких фото

СЕГОДНЯ 07:42 2019-08-19T07:42:20+03:00

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18 августа в аэроклубе «Пирогово» отметили день воздушного флота. Гости праздников увидели показательные выступления по авиамодельному спорту, прыжкам с парашютом и мотодельтапланам. Как сообщает администрация города, праздник отметили более 200 человек. «Комсомолка» собрала самые яркие фотографии с мероприятия.

Фото: администрация города Ижевска

Фото: администрация города Ижевска

Фото: администрация города Ижевска

Фото: администрация города Ижевска

Фото: администрация города Ижевска

Фото: администрация города Ижевска

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ИСТОЧНИК KP.RU