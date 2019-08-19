Сколько стоит собрать ребенка в школу в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-19T10:46:26+03:00

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В 2019 году родителям придется отдать на 4% больше денег, чтобы собрать ребенка в школу. Об этом сообщают специалисты Авито.

В среднем на необходимые товары, такие как рюкзак пенал и школьную форму понадобится 2020 рублей. Из перечисленных вещей самый дорогой – рюкзак, а школьная форма наиболее востребована.

Дороже всего набор школьника обойдется жителям Москвы (3326 рублей), Иркутска (3147 рублей) и Санкт-Петербурга (3041 рубль). Дешевле всего в Ижевске (2020 рублей) и Перми (2142 рубля).

В Ижевске стоимость рюкзака в среднем 1025 рублей, далее школьная форма – 741 рубль, а пенал 254 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU