Школу искусств в микрорайоне «Столичный» в Ижевске передадут городу
Недостроенную школу в микрорайоне «Столичный» в Ижевске передадут в собственность городу. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.
- Сейчас решается вопрос о передаче детской школы искусств в муниципальную собственность, до конца года здание будет закреплено за городом. Следующий шаг - определить источник финансирования, чтобы достроить здание. Необходимо более 80 млн рублей, - сообщает пресс-служба.
Напомним, строительство школы началось в 2013 году. Работы приостановили из-за отсутствия финансирования (продолжение).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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