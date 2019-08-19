Школу искусств в микрорайоне «Столичный» в Ижевске передадут городу

СЕГОДНЯ 09:47 2019-08-19T09:47:19+03:00

Для того, чтобы достроить школу потребуется более 80 млн рублей

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Недостроенную школу в микрорайоне «Столичный» в Ижевске передадут в собственность городу. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

- Сейчас решается вопрос о передаче детской школы искусств в муниципальную собственность, до конца года здание будет закреплено за городом. Следующий шаг - определить источник финансирования, чтобы достроить здание. Необходимо более 80 млн рублей, - сообщает пресс-служба.

Напомним, строительство школы началось в 2013 году. Работы приостановили из-за отсутствия финансирования (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU