Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на трассе Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-19T12:15:47+03:00

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В Удмуртии 18 августа на 95 километре автодороги «Подъезд к Ижевску – Перми от М7 Волга» Можгинского района столкнулись «легковушка» и грузовик. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 19-летний водитель «ВАЗ-2112», не имеющий водительских прав, не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в грузовик, которым управлял 33-летний мужчина, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир «легковушки» скончались на месте происшествия. Еще один пассажир – 12-летняя девочка от полученных травм скончалась в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU