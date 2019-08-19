Первая экспедиция отправилась проверять родники Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-19T12:57:48+03:00

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Команда «Комсомолки» отправилась в первую экспедицию в рамках проекта «Родники Удмуртии». 19 августа наши журналисты вместе с экспертами проверят на качество воду в четырех родниках Малопургинского и Завьяловского районов.

Мы не только расскажем, какую воду безопасно пить. Мы опишем наши приключения в пути, как добраться до родников и какие легенды связаны с источниками. В этом нам поможет шаман Андрей Перевозчиков.

Экспедиция продлится с 19 по 23 августа. За это время мы проверим на качество воду в 20 родниках. Ключи для проверки мы выбирали по заявкам наших читателей.

Из каждого источника мы отберем пробы и отправим на химический анализ в лабораторию. К сожалению, сделать санитарно-микробиологический анализ мы не сможем: для этого воду из родников нужно доставить в лабораторию быстро, а каждая экспедиция занимает много времени. Однако не забывайте, что любую воду нужно кипятить.

Команда уезжает в свою первую экспедициюФото: Анастасия Захарова

Узнать результаты проверки можно будет на карте проекта, сайте izh.kp.ru или в еженедельнике «Комсомольская правда» - Удмуртия».

Проект «Родники Удмуртии» реализуется уже второй год. Итоги проверки родников прошлого года можно узнать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU