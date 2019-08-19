Опасное сооружение появилось на улице Крылова в Ижевске

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-19T13:51:40+03:00

Что это такое и когда его уберут, выяснил журналист «Комсомолки»

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Ижевчане пожаловались на опасное сооружение на газоне на перекрестке улиц Крылова и Шевченко.

- Гуляя сегодня с собакой, увидели торчащие из земли прутки, не знаю, что это за замысел у создателя, но очень опасно они стоят, совсем рядом с тротуаром. А ведь там гуляют дети, катаются на велосипедах, вдруг кто-то напорется на них. Думали надеть на них какие-нибудь бутылки, но в таком количестве я их не найду. Такое сооружение не одно, стоят в двух местах. Находится около перекрёстка Шевченко – Крылова, - написали жители в соцсетях.

Фото: vk.com/izhevsk_online

В Управлении благоустройства и охраны окружающей среды журналисту «Комсомолки» сообщили, что сейчас информация об арматуре передали в обслуживающую компанию для демонтажа.

А также установили крайний срок, когда планируют убрать опасное сооружение – 21 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU