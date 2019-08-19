2019-08-19T19:33:31+03:00
Происшествия

Жительница Удмуртии хотела заработать на бирже, но вместо этого лишилась 500 тысяч рублей

Она искала работу в интернете
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Удмуртии в дежурную часть обратилась 56-летняя жительница Воткинска и сообщила, что у нее похитили 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что женщина в интернете разместила объявление о поиске работы. Вскоре ей позвонил мужчина и предложил доход на финансовой бирже. Для этого потерпевшая установила на ноутбуке программу, после чего на ее имя под предлогом внесения первоначального взноса и страхования было оформлено несколько кредитов. Далее она самостоятельно взяла несколько кредитов и перевела деньги на указанные счета, - сообщает ведомство.

Естественно, женщина не получила никакой прибыли, а сумма ущерба составила 498 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, на данный момент полицейские проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

МВД по Удмуртии напоминает: ни под каким предлогом не переводите незнакомым людям денежные средства; не устанавливайте программы удаленного доступа, с помощью которых посторонние имеют возможность управлять движением денежных средств на вашем счете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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