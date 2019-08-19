Эко-пункты для приема вторсырья откроются в Ижевске
В Ижевске появятся два эко-пункта для приема вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба Регоператора по обращению с отходами в Удмуртии.
- Закуплены 21 пресс-компактор для работы со смешанным мусором в отдалённых от полигонов районах. В них отходы уплотняются, соответственно, увеличивается масса, и на полигоны отправляется максимально загруженная техника. При этом пункты будут работать круглосуточно, - сообщает пресс-служба.
Также на каждом пресс-компакторе будет висеть информация о собираемом вторсырье.
Напомним, в Удмуртии предложили пересмотреть тарифы на вывоз мусора.
В Ижевске начался эксперимент по переходу на оплату мусора по факту. Рассказываем, как будут высчитывать тариф для участников эксперимента и как разделять мусор каждому.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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