Эко-пункты для приема вторсырья откроются в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-19T15:15:29+03:00

Фото: пресс-служба Регоператора по обращению с ТКО в Удмуртии

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В Ижевске появятся два эко-пункта для приема вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба Регоператора по обращению с отходами в Удмуртии.

- Закуплены 21 пресс-компактор для работы со смешанным мусором в отдалённых от полигонов районах. В них отходы уплотняются, соответственно, увеличивается масса, и на полигоны отправляется максимально загруженная техника. При этом пункты будут работать круглосуточно, - сообщает пресс-служба.

Также на каждом пресс-компакторе будет висеть информация о собираемом вторсырье.

Напомним, в Удмуртии предложили пересмотреть тарифы на вывоз мусора.

В Ижевске начался эксперимент по переходу на оплату мусора по факту. Рассказываем, как будут высчитывать тариф для участников эксперимента и как разделять мусор каждому.

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ИСТОЧНИК KP.RU