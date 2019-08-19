2019-08-19T19:31:32+03:00
Происшествия

Душил и угрожал убийством: житель Удмуртии задержан за угон машины

Оказалось, мужчина нигде не работал и был ранее судим
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии задержали 31-летнего местного жителя, которого обвиняют в угоне и угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 58-летний таксист по заказу довез клиента до одной из деревень Ярского района. У пассажира, который был пьян, не оказалось денег, и он попросил знакомого, чтобы тот привез недостающую сумму. Пока мужчины ждали деньги, они вышли на улицу, где клиент начал душить водителя и угрожать убийством. После этого обвиняемый сел в машину и уехал, - сообщает ведомство.

Таксист нашел свою машину в кювете в нескольких метрах от места происшествия. Злоумышленника он удерживал до приезда полиции.

На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Также решается вопрос о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности по статье «нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Схема все та же: жительница Удмуртии решила подзаработать, в итоге лишилась крупной суммы.

- Больше месяца жители поселка Машиностроителей готовят в мультиварках и на электроплитах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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